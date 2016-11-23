Дональд Трамп заявил о желании поладить с Россией и рядом других стран

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании поладить с Россией. Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью The New York Times.

При этом Трамп, комментируя соответствующий вопрос журналистов, отказался называть любое потепление отношений "перезагрузкой", намекая на неудачную попытку бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон: "Я бы не стал использовать этот термин после того, что произошло".

"Я действительно верю, что если мы сможем поладить с Россией - это позитивный шаг. Хорошо, если удастся поладить не только с Россией, но и другими странами. Я хотел бы поладить с Россией и думаю, что они хотели бы поладить с нами. Это в наших общих интересах", - заявил политик.

Он также подтвердил, что у него состоялся телефонный разговор с Путиным, но не стал раскрывать его детали.

В интервью Трамп назвал вторжение в Ирак одной из самых больших ошибок в истории США.