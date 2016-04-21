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    Трамп: Я мог бы запросто купить выборы, если бы захотел

    Миллиардер считает, что избирательная система в США очень порочна

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий претендент в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что избирательная система в США настолько порочна, что он мог бы запросто купить выборы, если бы захотел. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом миллиардер заявил  на встрече со своими сторонниками в Индианаполисе.

    "Я мог бы купить выборы и не раз, - утверждал Трамп. - Поверьте мне. Думаю, что это очень плохая система. Это действительно нечестная система".

    Миллиардер привел примеры приемов, которыми, по его словам, пользуются в избирательных кампаниях некоторых претендентов для того, чтобы заручиться поддержкой делегатов на национальные съезды партий, где выдвигаются официальные кандидаты в президенты. 

    Трамп лидирует в борьбе за право стать кандидатом Республиканской партии на всеобщих выборах 8 ноября. 

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