Трамп: Я мог бы запросто купить выборы, если бы захотел

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий претендент в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что избирательная система в США настолько порочна, что он мог бы запросто купить выборы, если бы захотел. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом миллиардер заявил на встрече со своими сторонниками в Индианаполисе.

"Я мог бы купить выборы и не раз, - утверждал Трамп. - Поверьте мне. Думаю, что это очень плохая система. Это действительно нечестная система".

Миллиардер привел примеры приемов, которыми, по его словам, пользуются в избирательных кампаниях некоторых претендентов для того, чтобы заручиться поддержкой делегатов на национальные съезды партий, где выдвигаются официальные кандидаты в президенты.

Трамп лидирует в борьбе за право стать кандидатом Республиканской партии на всеобщих выборах 8 ноября.