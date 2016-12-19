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    Дональд Трамп выдвинул миллиардера Винсента Виолу на пост министра армии США

    Его состояние оценивается в $1,8 млрд

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить миллиардера Винсента Виолу на пост министра армии.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте переходной администрации.

    В документе указано, что на посту министра армии господин Виола сможет применить свой большой опыт в области национальной безопасности, а также использовать свои впечатляющие способности по управлению высокопрофессиональными группами специалистов в военной сфере и в частном секторе. Сообщается, что Винсент Виола является выпускником академии США в Вест-Пойнте и ветераном армии США. После атак 11 сентября господин Виола всячески поддерживал борьбу с терроризмом.

    Также Винсент Виола является основателем и руководителем трейдинговой компании Virtu Financial. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.

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