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    Дональд Трамп выбрал главу Агентства по охране окружающей среды США

    Его выбор уже вызвал возмущение экологических активистов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет в главы Агентства по охране окружающей среды генерального прокурора Оклахомы Скотта Прюитта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, он известен как противник планов Барака Обамы в вопросе климатических изменений.

    Выбор господина Трампа уже вызвал возмущение экологических активистов.

    Напомним, Дональд Трамп подбирает новую команду Белого дома, действуя столь же неожиданно, как и в ходе предвыборной гонки.

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