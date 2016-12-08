Дональд Трамп выбрал главу Агентства по охране окружающей среды США

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет в главы Агентства по охране окружающей среды генерального прокурора Оклахомы Скотта Прюитта.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, он известен как противник планов Барака Обамы в вопросе климатических изменений.

Выбор господина Трампа уже вызвал возмущение экологических активистов.

Напомним, Дональд Трамп подбирает новую команду Белого дома, действуя столь же неожиданно, как и в ходе предвыборной гонки.