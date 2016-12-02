 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дональд Трамп выбрал Джеймса Мэттиса на пост министра обороны США

    Объявлено об этом будет в начале следующей недели

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп выбрал в качестве нового главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса, передает Report со ссылкой на The Washington Post.

    Объявлено об этом будет в начале следующей недели, сообщили изданию люди, знакомые с ситуацией. Господин Мэттис отказался от комментариев. Представители господина Трампа также пока не прояснили ситуацию.

    Позже представитель Дональда Трампа в Twitter отрицал сообщения о том, что избранный президент принял решение о кандидатуре в главы Пентагона.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi