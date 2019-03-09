Дональд Трамп встретится с президентом Бразилии 19 марта

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп примет бразильского коллегу Жаира Болсонару в Белом доме 19 марта, говорится в распространенном в субботу сообщении администрации американского лидера, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп и президент Болсонару обсудят, как выстроить более процветающее, безопасное и демократическое Западное полушарие. Главы двух крупнейших экономик полушария также обсудят возможности сотрудничества в сфере обороны, политику в сфере торговли, направленную на рост, борьбу с транснациональной преступностью и восстановление демократии в Венесуэле", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что визит Болсонару в США состоится 17-19 марта. Эта встреча с Трампом будет для него первой.