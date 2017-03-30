Дональд Трамп все еще не назначил послов в 57 стран

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп все еще не назначил послов в 57 государств.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, среди государств, в которые Соединенные Штаты не назначили послов, Великобритания, Канада, Япония, Индия и Саудовская Аравия.

20 января этого года Д. Трамп приступил к исполнению обязанностей президента США и после этого он уволил с работы послов США в ряде стран. Сообщается, что представители Комитета по внешним связям Сената США заявляли о существовании определенных проблем в информации о кандидатах на должность послов.

Отметим, что кандидаты на должность послов должны быть утверждены Сенатом.

Кроме того, распространилась информация о том, что бывший губернатор штата Юта, посол США в Китае в 2009-2011 гг Джон Ханстман-младший будет назначен послом США в России. Его отец Джон Ханстман-старший получил гражданство Армении за вклад в восстановление этой страны. Джон Ханстман-страший когда-то владел в Ереване заводами.