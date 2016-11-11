Дональд Трамп в первую очередь намерен понизить налоги

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп, избранный ранее президентом США, в первую очередь намерен заняться вопросами налогообложения, здравоохранения и иммиграции.

О своих планах он сообщил журналистам после встречи со спикером Палаты представителей Конгресса республиканцем Полом Райаном.

"Как вы знаете, мы собираемся понизить налоги. Думаю, мы сделаем много замечательного для американского народа", - сказал миллиардер.

О содержании их разговора с Райаном пока ничего неизвестно. На встрече также присутствовали будущий вице-президент США Майкл Пенс и новая первая леди Меланья Трамп. После этого избранный президент также встретился с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом.