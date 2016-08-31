Дональд Трамп собирается встретиться с президентом Мексики

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Дональд Трамп, известный своими антииммигрантскими взглядами, планирует встретиться с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Я принял приглашение президента Мексики Энрике Пенья Ньето и с нетерпением жду встречи с ним завтра", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Когда он запускал свою предвыборную кампанию, то первым делом обрушился на нелегальную иммиграцию из Мексики, обвинив эту страну в том, что она поставляет в США наркодельцов и насильников.

Тогда же Трамп призвал массово депортировать 11 млн. нелегалов, в настоящее время проживающих в США, однако в последнее время об этом не говорилось ни слова.

Одним из пунктов программы Трампа остается возведение стены на границе между Мексикой и США на деньги Мексики.