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    Дональд Трамп собирается встретиться с президентом Мексики

    Трамп: Я принял приглашение президента Энрике Пенья Ньето и с нетерпением жду встречи с ним

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Дональд Трамп, известный своими антииммигрантскими взглядами, планирует встретиться с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Я принял приглашение президента Мексики Энрике Пенья Ньето и с нетерпением жду встречи с ним завтра", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

    Когда он запускал свою предвыборную кампанию, то первым делом обрушился на нелегальную иммиграцию из Мексики, обвинив эту страну в том, что она поставляет в США наркодельцов и насильников.

    Тогда же Трамп призвал массово депортировать 11 млн. нелегалов, в настоящее время проживающих в США, однако в последнее время об этом не говорилось ни слова.

    Одним из пунктов программы Трампа остается возведение стены на границе между Мексикой и США на деньги Мексики.

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