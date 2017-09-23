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    Дональд Трамп: с лидером КНДР давно следовало покончить

    Это должен был сделатьеще Билл Клинтон или хотя бы Барак Обама

    Баку. 23сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с руководителем КНДР Ким Чен Ыном "давно следовало покончить".

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, по мнению Трампа, Америка не может "терпеть этого парня, который пуляет ракетами повсюду", "разделаться с ним следовало давным-давно".

    Это должен был сделать, по мысли Трампа, еще Билл Клинтон или хотя бы Барак Обама, не говоря уж о президентах-республиканцах.

    "Это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим", - пообещал Трамп.

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