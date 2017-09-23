Дональд Трамп: с лидером КНДР давно следовало покончить

Баку. 23сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с руководителем КНДР Ким Чен Ыном "давно следовало покончить".

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, по мнению Трампа, Америка не может "терпеть этого парня, который пуляет ракетами повсюду", "разделаться с ним следовало давным-давно".

Это должен был сделать, по мысли Трампа, еще Билл Клинтон или хотя бы Барак Обама, не говоря уж о президентах-республиканцах.

"Это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим", - пообещал Трамп.