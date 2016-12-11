Дональд Трамп решил выдвинуть на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть на пост госсекретаря главу крупнейшей в стране нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выбыл из борьбы на пост госсекретаря США и в принципе отказался от постов в администрации Трампа.

В числе претендентов на пост главного дипломата США, помимо Митта Ромни и Тиллерсона, СМИ называли бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона, сенатора Боба Коркера, бывшего посола в КНР Джона Хантсмана, сенатора Джо Манчина, экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, политика-республиканца Дейна Рорабейкера и адмирала в отставке Джеймса Ставридиса.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года. Предложенные Трампом кандидатуры министров должен одобрить сенат.