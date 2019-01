Дональд Трамп рассказал об "исторических достижениях" в 2018 году - ВИДЕО

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в новогоднем поздравлении рассказал об "исторических достижениях" Белого дома в 2018 году, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В частности, Д.Трамп назвал свою команду лучшей в истории США.

"Я очень горжусь тем, что еще не было администрации, которая сделала бы за два года больше, чем администрация Трампа. Наша экономика замечательно развивается, зарплаты выросли впервые за долго время. Люди получают больше денег, работая на одной работе, а не на двух или трех", - заявил американский президент.

Политик также добавил, что США под его руководством заключили торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей, вспомнил о разрыве "односторонней" сделки с Ираном и переговорах с Северной Кореей, которые привели к заморозке ее ракетных испытаний.

"У нас были великие два года. Я работаю на вас, сражаюсь за вас. Мы победим, несмотря ни на что", - заключил Д.Трамп.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY