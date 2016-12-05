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    Дональд Трамп раскритиковал экономическую политику Китая

    Разве Китай спрашивал нас, строить массивный военный комплекс в центре Южно-Китайского моря?

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал экономическую политику Китая, а также его действия в Южно-Китайском море.

    Как передает Report, об этом он написал в Facebook.

    «Разве Китай спрашивал нас, нормально ли девальвировать их валюту (чтобы нашим компаниям было труднее конкурировать), облагать высокими налогами наши товары, которую идут в их страну, или строить массивный военный комплекс в центре Южно-Китайского моря? Я так не думаю», — написал Трамп.

    Ранее МИД Китая выразил протест США из-за разговора Трампа с президентом Тайваня.

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