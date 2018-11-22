Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с нелегальной иммиграцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп заявил журналистам во Флориде, где он проводит праздник Дня Благодарения.

"Если мы обнаружим, что дело дошло до определенного уровня, когда мы потеряем контроль…, мы закроем въезд в нашу страну на какое-то время, пока не сможем вернуть (границу) под контроль. Всю границу. Мексика не сможет отправлять автомобили в США", - заявил Трамп.