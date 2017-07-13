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    Дональд Трамп прибыл с первым визитом во Францию

    Трамп будет присутствовать на военном параде, который пройдет 14 июля на Елисейских полях в Национальный день Франции© NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп начал свой первый визит во Францию. Самолет главы государства приземлился  cегодня в парижском аэропорту Орли, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретить гостя на территории исторического Дома Инвалидов. После торжественной церемонии они направятся на правый берег Сены в Елисейский дворец, чтобы переговорить с глазу на глаз. Затем к главам государств присоединятся члены делегаций. Итоги бесед будут подведены на встрече с прессой.

     14 июля Трамп будет присутствовать на военном параде, который пройдет на Елисейских полях в Национальный день Франции. Американский лидер приглашен на эти торжества в связи со 100-летием вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

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