Дональд Трамп предупредил канцлера Германии

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Они хотят защитить себя от России, но, тем не менее, едут в Россию и платят миллиарды долларов".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил президент США Дональд Трамп в предупреждении, сделанном в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Хотят защитить себя от России, но при этом приезжают в Россию, заключают нефтегазовые контракты, платят за российский газ миллиарды. Вдобавок ко всему, они не платят членского взноса НАТО. Впредь все расходы на оборону Европы США не будут выплачивать в одиночку. Я обращусь к НАТО и скажу, что они должны оплатить все счета. США не должны расплачиваться за все", - подчеркнул он.

Отметим, что 11-12 июля в Брюсселе пройдет встреча на высшем уровне стран-членов НАТО.