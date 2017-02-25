Дональд Трамп предложил миллионам своих сторонников собрать собственную демонстрацию

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам собрать собственную демонстрацию, которая превысит по численности любую протестную акцию, организованную его противниками.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Может миллионам людей, которые голосовали за "Сделаем Америку вновь великой", стоит провести свою собственную манифестацию. Она будет самая многочисленная", - говорится в сообщении.

Напомним, что в США с момента инаугурации Трампа проходят многочисленные акции протеста против его политики, на которые собираются от нескольких сотен до сотен тысяч человек. 22 января в ходе "Марша женщин" на улицы Нью-Йорка, по данным правоохранительных органов, вышли порядка 400 тыс. человек.