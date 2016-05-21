Дональд Трамп потратил на президентскую кампанию более 43 млн. долларов из личных средств

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп потратил на президентскую кампанию более 43 миллионов долларов из личных средств. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом говорится в новом финасовом отчете Трампа, поданном в Федеральную избирательную комиссию США.

Всего с начала официального объявления о решении баллотироваться в президенты США и до начала мая, когда от участия в праймериз (первичные выборы) отказались последние два оппонента от Республиканской партии, Трамп истратил около 56 миллионов долларов. При этом в апреле, когда возникла острая борьба за голоса делегатов с сенатором от штата Техас Тедом Крузом и губернатором от штата Огайон Джоном Кейсиком, Трам истратил почти 9,4 миллиона долларов, из которых 7,5 были его собственными сбережениями.