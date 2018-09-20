Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, нацеленный на ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст документа распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

Как следует из указа, о введении дополнительных ограничительных мер против России речь не идет.

"Подписанный мной исполнительный указ ужесточит имплементацию этих санкций посредством наделения дополнительными полномочиями <...> министра финансов [США Стивена Мнучина], чтобы он был в состоянии предпринимать определенные действия применительно к этим санкциям, а также посредством передачи министерствам и ведомствам [федерального правительства] распоряжения предпринимать все надлежащие меры в пределах их полномочий, дабы обеспечить полную имплементацию этих санкций", - говорится в тексте послания от имени Трампа.