 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, нацеленный на ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст документа распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

    Как следует из указа, о введении дополнительных ограничительных мер против России речь не идет.

    "Подписанный мной исполнительный указ ужесточит имплементацию этих санкций посредством наделения дополнительными полномочиями <...> министра финансов [США Стивена Мнучина], чтобы он был в состоянии предпринимать определенные действия применительно к этим санкциям, а также посредством передачи министерствам и ведомствам [федерального правительства] распоряжения предпринимать все надлежащие меры в пределах их полномочий, дабы обеспечить полную имплементацию этих санкций", - говорится в тексте послания от имени Трампа. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi