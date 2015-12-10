Дональд Трамп отложил встречу с Нетаньяху до своего назначения на пост президента США

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о намерении отложить поездку в Израиль и встретиться с израильским президентом Биньямином Нетаньяху, "когда станет президентом США", сообщает Report.

"Я решил отложить мою поездку в Израиль и назначить встречу с Нетаньяху на более позднюю дату после того, как я стану президентом США", - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что миллиардер Трамп, лидирующий среди кандидатов от Республиканской Партии, призвал закрыть американские границы для последователей ислама. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с осуждением нашумевших высказываний кандидата в президенты США о мусульманах, но не стал отменять встречу с ним, которая ожидалась в конце нынешнего месяца.