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    ​Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон "основательницей ИГИЛ"

    Она должна получить награду от ИГИЛ как основательница ИГИЛ

    Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу в стане демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в том, что ее политика привела к созданию экстремистской группировки ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом миллиардер заявил, выступая в среду перед своими сторонниками в городе Дейтона-Бич (штат Флорида).

    Как считает Трамп, президент США Барак Обама должен "крайне сожалеть" о том, что он назначил Клинтон госсекретарем в своей администрации. Эту должность бывшая первая леди занимала в 2009-2013 годах.

    "Она (Клинтон) является основательницей ИГИЛ", - утверждал Трамп, заявив, что политика экс-главы Госдепа на Ближнем Востоке способствовала созданию и усилению влияния группировки.

    "Это была Хиллари Клинтон, она должна получить награду от ИГИЛ как основательница ИГИЛ", - сказал миллиардер.

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