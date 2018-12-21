Дональд Трамп намерен посетить свою историческую родину в Германии

https://report.az/storage/news/efdebedffb8c797f78b8a984f12e55e6/cfda369c-4bbc-4e61-9347-b18d913dc3d2_292.jpg
Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен посетить родину своих предков в Германии - коммуну Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда в XIX веке эмигрировали в Америку его бабушка и дедушка.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.
"Я не знаю, когда, но он (Трамп - ред.) сказал мне, что хочет приехать и посмотреть родной город своей семьи", - заявил Р.Гренелл.
Отметим, что дед президента США Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в деревне Кальштадт в 1869 году и в 1885 году эмигрировал в США.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости