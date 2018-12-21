Дональд Трамп намерен посетить свою историческую родину в Германии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен посетить родину своих предков в Германии - коммуну Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда в XIX веке эмигрировали в Америку его бабушка и дедушка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

"Я не знаю, когда, но он (Трамп - ред.) сказал мне, что хочет приехать и посмотреть родной город своей семьи", - заявил Р.Гренелл.

Отметим, что дед президента США Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в деревне Кальштадт в 1869 году и в 1885 году эмигрировал в США.