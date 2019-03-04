Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении России

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Report, в письме Трампа, которое приводит РИА Новости, указывается, что «действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности».

Таким образом Трамп продлил действие указа 13660 от 2014 года, который был объявлен президентом Бараком Обамой и предусматривает ограничительные меры в отношении ряда россиян.