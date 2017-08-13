Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили Северную Корею

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора вновь заявили о своей общей приверженности делу денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report, об этом сообщает «Голос Америки».

Лидеры обеих стран единодушны во мнении, что новая резолюция Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи является важным и необходимым шагом на пути к достижению мира и стабильности в регионе.

Так же сообщается, что лидеры подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркнув, что Северная Корея должна прекратить свои провокационные и нагнетающие напряжённость действия.