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    Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили Северную Корею

    Лидеры подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора вновь заявили о своей общей приверженности делу денуклеаризации Корейского полуострова.

    Как передает Report, об этом сообщает «Голос Америки».

    Лидеры обеих стран единодушны во мнении, что новая резолюция Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи является важным и необходимым шагом на пути к достижению мира и стабильности в регионе.

    Так же сообщается, что лидеры подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркнув, что Северная Корея должна прекратить свои провокационные и нагнетающие напряжённость действия.

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