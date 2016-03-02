Дональд Трамп и Хиллари Клинтон лидируют по итогам праймериз в 12 штатах США

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Стали известны предварительные результаты первичных выборов (праймериз), прошедших в 12 американских штатах.
Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, фаворитом предвыборной гонки среди республиканцев стал миллиардер Дональд Трамп. Он лидирует в 5 штатах. Его главный соперник Тед Круз побеждает в двух штатах. Сенатор от Флориды Марко Рубио не одержал ни одной победы.
У демократов бывший госсекретарь Хиллари Клинтон подтвердила лидерство, завоевав голоса избирателей в шести штатах, включая Вирджинию, Джорджию и Техас. Ее соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс победил в родном штате Оклахоме.
Отметим, что в так называемый "супервторник" избиратели в 12 штатах и на Американском Самоа голосуют за то, сколько делегатов в пользу того или иного кандидата на пост президента посылать летом на съезд Республиканской или Демократической партии. Считается, что именно "супервторник" определяет, кто будет представлять партию на выборах президента.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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