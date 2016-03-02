Дональд Трамп и Хиллари Клинтон лидируют по итогам праймериз в 12 штатах США

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Стали известны предварительные результаты первичных выборов (праймериз), прошедших в 12 американских штатах.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, фаворитом предвыборной гонки среди республиканцев стал миллиардер Дональд Трамп. Он лидирует в 5 штатах. Его главный соперник Тед Круз побеждает в двух штатах. Сенатор от Флориды Марко Рубио не одержал ни одной победы.

У демократов бывший госсекретарь Хиллари Клинтон подтвердила лидерство, завоевав голоса избирателей в шести штатах, включая Вирджинию, Джорджию и Техас. Ее соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс победил в родном штате Оклахоме.

Отметим, что в так называемый "супервторник" избиратели в 12 штатах и на Американском Самоа голосуют за то, сколько делегатов в пользу того или иного кандидата на пост президента посылать летом на съезд Республиканской или Демократической партии. Считается, что именно "супервторник" определяет, кто будет представлять партию на выборах президента.