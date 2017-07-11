Дональд Трамп поспорил с Челси Клинтон из-за места Иванки на G20

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Дональд Трамп и дочь экс-президента США Челси Клинтон обменялись колкостями в Twitter о правомерности решения президента США уступить на время свое место рядом с лидерами других мировых держав на саммите G20 своей дочери Иванке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Американский президент в Twitter написал, что его решение разрешить дочери занять его место на одной из встреч в Гамбурге было "совершенно стандартным". Он также добавил, что СМИ кричали бы "Челси в президенты", если бы аналогичный поступок совершила Хиллари Клинтон, соперник Трампа на прошлогодних президентских выборах.

В ответ же Челси Клинтон указала, что ее родители так никогда бы не поступили.

Напомним, что Иванка Трамп ненадолго заняла место отца во время одного из заседаний на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, когда президент покинул заседание, посвященное Африке, чтобы провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Заняв место отца, Иванка Трамп оказалась рядом с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем КНР Си Цзиньпином.