Трамп допустил возможность поражения на президентских выборах в США

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Американский миллиардер Дональд Трамп не исключает, что может потерпеть поражение на выборах президента США в ноябре.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом кандидат от Республиканской партии заявил в четверг в интервью журналистам телеканала CNBC.

"Думаю, мы одержим победу, но посмотрим", - сказал миллиардер. "В конечном счете, либо займусь работой, либо возьму очень-очень долгий отпуск", - добавил он.

Трамп заверил, что не намерен ограничивать себя рамками политической корректности. "Я говорю правду. Я делаю только это", - подчеркнул он.

При этом, коснувшись возможности поражения на выборах, он указал: "Это ничего. Я вернусь к очень хорошей жизни".