Доминиканская республика отгородится от Гаити огромной стеной

Правительство Доминиканской республики объявило о начале строительства железобетонной стены на границе с Гаити, длина которой составит почти 200 км.

Правительство Доминиканской республики объявило о начале строительства железобетонной стены на границе с Гаити, длина которой составит почти 200 км.

Как передает Report , об этом сообщает The Guardian.

Издание указывает, что решение властей республики связано с волнениями на Гаити и увеличивающимся потоком беженцев как в Доминикану, так и в другие страны региона.

«Каждый раз, когда на Гаити случалась катастрофа, доминиканцы всегда первыми прибывали на помощь. Однако Доминиканская Республика не может взять на себя решение политического и экономического кризиса в этой стране», - сообщил президент Доминиканской республики Луис Абинадер.

Отметим, что первую фазу строительства планируется завершить через девять месяцев.