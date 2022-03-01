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Доминиканская республика отгородится от Гаити огромной стеной

Доминиканская республика отгородится от Гаити огромной стеной Правительство Доминиканской республики объявило о начале строительства железобетонной стены на границе с Гаити, длина которой составит почти 200 км.
Другие страны
1 марта 2022 г. 05:59
Доминиканская республика отгородится от Гаити огромной стеной

Правительство Доминиканской республики объявило о начале строительства железобетонной стены на границе с Гаити, длина которой составит почти 200 км.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Издание указывает, что решение властей республики связано с волнениями на Гаити и увеличивающимся потоком беженцев как в Доминикану, так и в другие страны региона.

«Каждый раз, когда на Гаити случалась катастрофа, доминиканцы всегда первыми прибывали на помощь. Однако Доминиканская Республика не может взять на себя решение политического и экономического кризиса в этой стране», - сообщил президент Доминиканской республики Луис Абинадер.

Отметим, что первую фазу строительства планируется завершить через девять месяцев.

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