О нас
Report Georgia
Аудио новости

Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной

Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной Президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены на границе с Гаити для борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью
Другие страны
28 февраля 2021 г. 06:42
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены на границе с Гаити для борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления перед парламентом, которое опубликовано на странице главы государства в Twitter.

Он пообещал, что во второй половине 2021 года будут усилены меры безопасности на границе с соседней страной. Они будут сочетать физические и технологические средства, в том числе двойную стену на наиболее конфликтных участках, в дополнение к датчикам движения, камерам распознавания лиц, радарам и инфракрасным системам.

По прогнозам доминиканского лидера, эти ограничения позволят в ближайшие два года положить конец нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков и транзиту краденого транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах
Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах
28 февраля 2021 г. 05:39
Байден признался, что поручил нанести удар по проиранским силам
Байден признался, что поручил нанести удар по проиранским силам
28 февраля 2021 г. 03:39
В Барселоне протестующие грабят магазины
ВидеоВ Барселоне протестующие грабят магазины
28 февраля 2021 г. 02:03
В Черном море начались учения НАТО с участием турецких военных
В Черном море начались учения НАТО с участием турецких военных
27 февраля 2021 г. 20:16
ВВС США испытали Золотую Орду
ВВС США испытали "Золотую Орду"
27 февраля 2021 г. 18:31
Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку
Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку
27 февраля 2021 г. 11:35
В американском штате Мэн почтили память жертв Ходжалинского геноцида 
ФотоВ американском штате Мэн почтили память жертв Ходжалинского геноцида 
27 февраля 2021 г. 10:53
Три человека погибли в США при крушении одномоторного самолета
Три человека погибли в США при крушении одномоторного самолета
27 февраля 2021 г. 09:46
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
27 февраля 2021 г. 08:00
Бывший премьер-министр Великобритании вакцинировалась от коронавируса
Бывший премьер-министр Великобритании вакцинировалась от коронавируса
27 февраля 2021 г. 06:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi