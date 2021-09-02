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Дом Шарля де Голля выставили на продажу в Лондоне

Дом Шарля де Голля выставили на продажу в Лондоне В элитном лондонском районе Хампстед выставили на продажу дом, где в середине XX века жил французский генерал Шарль де Голль - основатель и первый президент Пятой республики.
Другие страны
2 сентября 2021 г. 08:21
Дом Шарля де Голля выставили на продажу в Лондоне

В элитном лондонском районе Хампстед выставили на продажу дом, где в середине XX века жил французский генерал Шарль де Голль - основатель и первый президент Пятой республики.

Как передает Report со ссылкой на Mansion Global, де Голль и его семья жили в особняке в 1940-х, когда Францию взяли под контроль нацисты. Супруга генерала Ивонна де Голль держала во дворе дома кур, чтобы кормить свою младшую дочь свежими яйцами.

Коттедж, построенный в середине XVIII века, оценили в 15 миллионов фунтов. В последний раз дом перепродавали более полувека назад.

Реализацией исторического объекта занимаются агентства Bargets Estate Agents и Knight Frank. Общая площадь дома - почти 1,4 тысячи квадратных метров. Риелторы полагают, что высокий интерес к покупке особняка проявят "самые разные стороны".

Генерал Шарль де Голль в годы Второй мировой войны сражался с войсками нацистской Германии, а после того, как в 1940 году Париж перешел под контроль оккупантов, основал в Лондоне организацию "Свободная Франция". Деятельность в Великобритании сделала генерала одним из лидеров движения Сопротивления.

После освобождения Франции в 1944 году Шарль де Голль стал председателем правительства Франции, однако спустя два года он покинул этот пост и удалился в поместье в Коломбэ-ле-дез-Эглиз. В конце 1950-х годов, в эпоху кризиса в стране, де Голль вернулся в политику и стал инициатором конституционной реформы, которая привела к основанию так называемой Пятой республики. В 1959 году де Голль стал президентом Франции и занимал этот пост на протяжении десяти лет. В 1970 году, спустя год после отставки, он скончался.

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Версия на английском языке Charles de Gaulle's home put up for sale in London
Версия на азербайджанском языке Fransanın müasir qurucusu Şar de Qollun evi satılır

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