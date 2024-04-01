Дом премьера Ливии обстреляли из гранатомета

Не менее двух противотанковых гранат выпустили в ночь на понедельник по дому премьер-министра Ливии Абделя Хамида Дбейбы в Триполи, сообщений о жертвах не поступало.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство ЭФЭ.
"Подразделение, охраняющее дом премьера, оперативно направило боевую технику в район, из которого произвели выстрелы", - отмечает ЭФЭ.
Дбейба возглавляет признанное ООН правительство национального согласия Ливии.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: правительство национального согласия в Триполи и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.