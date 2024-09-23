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Дом берлинского сенатора по культуре разрисовали красной краской

Дом берлинского сенатора по культуре разрисовали красной краской Фасад и ворота дома, где проживает берлинский сенатор по культуре Джо Чиало, неизвестные измазали красной краской.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 18:17
Дом берлинского сенатора по культуре разрисовали красной краской

Фасад и ворота дома, где проживает берлинский сенатор по культуре Джо Чиало, неизвестные измазали красной краской.

Как передает Report, об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на данные местной полиции.

Уточняется, что нападению вандалов в ночь на понедельник подвергся дом Чиало в районе Панков, на здание были нанесены надписи.

Полиция начала расследование по факту.

Согласно информации, ответственность за случившееся, предположительно, несут пропалестинские активисты. Ранее, 12 сентября, Чиало уже подвергался нападкам с их стороны на открытии выставки в Берлине.

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