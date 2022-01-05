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Доля штамма "омикрон" среди заболевших в США достигла 95%

Доля штамма "омикрон" среди заболевших в США достигла 95% Более 95% новых случаев заболеваний коронавирусом в США сегодня приходится на штамм "омикрон".
Другие страны
5 января 2022 г. 21:37
Доля штамма омикрон среди заболевших в США достигла 95%

Более 95% новых случаев заболеваний коронавирусом в США сегодня приходится на штамм "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила глава Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

"По нашим прогнозам, основанным на секвенировании генома, мы предполагаем, что 95% случаев заболеваний в стране приходится на штамм "омикрон", оставшиеся 5% представлены штаммом "дельта", - сказала Валенски на регулярном брифинге в Белом доме.

По данным CDC, в среднем за последние семь дней в США в день выявляются более 491 тысячи случаев заболевания, что на 98% больше, чем неделей ранее. Ежедневно из-за коронавируса госпитализируют более 14 тысяч человек, что на 63% выше, чем неделей раньше. При этом случаи летальных исходов выросли пока лишь на 5% до 1200 скончавшихся ежедневно, сообщила Валенски.

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