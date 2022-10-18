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Доля производства возобновляемой энергии в энергобалансе ЕС возросла до 24%

Доля производства возобновляемой энергии в энергобалансе ЕС возросла до 24% Европейский Союз достиг рекорда в производстве возобновляемой энергии с выработкой электроэнергии в 24%.
Другие страны
18 октября 2022 г. 13:41
Доля производства возобновляемой энергии в энергобалансе ЕС возросла до 24%

Европейский Союз достиг рекорда удельного веса возобновляемой энергии в общем производстве электроэнергии в странах ЕС.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявили авторы исследования, опубликованного организациями Ember и E3G.

С марта по сентябрь 2022 года почти четверть электроэнергии в ЕС вырабатывалась с помощью ветра и солнца, что составило почти четверть или 24 процента от общего производства. В 2021 году тот же показатель составлял 21 процент.

Приоритетность производства энергии за счет возобновляемых источников стала значительно выше после начала войны в Украине.

Исследователи отмечают, что максимальные показатели были достигнуты в Германии, Польше, Франции, Италии и Испании.

Рекордная выработка зеленой энергии, по данным экспертов, позволила ЕС сэкономить около 11 млрд евро на закупках газа и в определенной степени компенсировать нехватку традиционных энергоносителей.

"Ветряная и солнечная энергия уже сейчас помогают европейцам. Но будущий потенциал еще выше", - заявил Крис Росслоу из Ember.

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