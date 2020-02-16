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Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

​Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро. С конца декабря 2019 года индекс доллара США укрепился на 1,9% вопреки прогнозам, в последний раз доллар показывал рост на начало года в 2015 году.

Причиной укрепления индекса стали отказ инвесторов от рискованных вложений на фоне распространения коронавируса нового типа, а также стабильность экономических показателей Соединенных Штатов и доходность американских облигаций.

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