Долги американцев по кредитным картам достигли рекордных $866 млрд

Объем задолженности американцев по банковским картам в третьем квартале достиг рекордных 866 млрд долларов, что на 19 процентов превышает показатель годом ранее.

Объем задолженности американцев по банковским картам в третьем квартале достиг рекордных 866 млрд долларов, что на 19 процентов превышает показатель годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в отчете кредитного агентства TransUnion.

"Вероятно, мы увидим дальнейший рост использования кредитных карт, поскольку повышение процентных ставок и инфляция продолжают оказывать давление на потребителей", - заявил старший вице-президент TransUnion Пол Зигфрид.

Средняя задолженность в расчете на человека достигла отметки 5 474 доллара, что на 12,7 процента больше, чем год назад.

По данным Bankrate, средняя ставка по кредитным картам находится на рекордно высоком уровне в 18,94 процента годовых.