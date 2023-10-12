Долг Евросоюза через три года достигнет 900 млрд евро

Задолженность Евросоюза (ЕС) через три года достигнет 900 млрд евро вследствие активного привлечения блоком средств для финансирования программ восстановления после пандемии коронавируса и поддержки Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Financial Times.
По словам представителя ЕС, Брюссель быстро превратился "в настоящего игрока" на долговых рынках. В настоящее время его долг составляет 450 млрд евро, что в девять раз больше, чем в 2020 году. "К концу 2026 года задолженность достигнет 900 млрд евро", - приводит издание его слова. "Такой долг требует рефинансирования", - добавил чиновник.
Выпуск собственных облигаций блока, как напоминает газета, стал стремительно расти после достижения в 2020 году соглашения стран-членов о выпуске общих долговых обязательств для программы NextGenerationEU, рассчитанной до 2027 года. Комплексный план восстановления европейской экономики и устойчивого развития призван помочь экономикам восстановиться от последствий пандемии и поддержать "зеленый и цифровой переход Европы". На его реализацию потребуется около 800 млрд евро.
Согласно обязательствам, Брюссель должен будет начать погашение займов для NextGenerationEU с 2028 года.