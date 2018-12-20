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    Американские сенаторы призвали Трампа провести военную операцию против России в Черном море

    Баку. 20 декабря. REPPORT.AZ/ Более 40 американских сенаторов призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море.  

    По их словам, это необходимо для обеспечения свободы судоходства, а также для демонстрации поддержки "международно признанных границ" и двусторонних соглашений, передает Report. Также отмечается о необходимости "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет". 

    Кроме того, документ содержит призыв к НАТО нарастить присутствие в Черном море, а также призыв к европейским союзникам и партнерам отказывать российским военным кораблям в праве захода в свои порты для пополнения запасов и дозаправки.

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