ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в субботу приняла большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.

Документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций, то есть на пять меньше, чем в 2017 году. Среди поддержавших резолюцию были США, страны Евросоюза, Турция и Япония, передает Report со ссылкой на ТАСС. Против него проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу, еще 70 стран воздержались.