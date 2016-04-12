Доклад ООН: В Западной Африке сильно увеличилось количество детей среди террористов-смертников

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ За последние два года боевики “Боко Харам” все чаще прибегают к новой тактике на территории Западной Африки: они используют детей в качестве террористов-смертников. Количество детей, которых привлекают к таким взрывам, возросло в 10 раз – с 4 в 2014 году до 44 в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в докладе, опубликованном ЮНИСЕФ во вторник, 12 апреля.

Сообщается, что более трех четвертей детей – девочки, некоторым из них исполнилось лишь 8 лет.

В документе ЮНИСЕФ также говорится еще об одной жуткой стороне преступлений, в которых обвиняют группировку “Боко Харам”, боевики которой массово похищают детей. В числе похищенных – более 200 девочек из школы-интерната в северной Нигерии.

Те девочки и женщины, которым удалось бежать, сообщали о том, что заложницы терпят домогательства и их принуждают к бракам.

Доклад также отражает тот факт, что за последние годы удалось вытеснить “Боко Харам” из бывших опорных пунктов в северной Нигерии. 21 теракт – а это почти половина из общего количества терактов с привлечением детей-смертников – был осуществлен в соседнем Камеруне.