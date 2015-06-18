Доклад ООН: Число беженцев и вынужденных переселенцев в мире растет

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Число беженцев и вынужденных переселенцев в мире возросло до рекордных 59,5 млн. человек по данным на конец 2014 года. Для сравнения, их число в 2013 году составляло 51,2 млн. человек, 10 лет назад - 37,5 млн. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Агенства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По мнению авторов доклада, ситуация, скорее всего, ухудшится еще больше. На данный момент во всем мире каждый из 122 людей является либо беженцем, либо вынужденным переселенцем, либо находится в поисках убежища. Более половины беженцев в мире составляют дети.

В качестве одной из основных причин вынужденного перемещения назван конфликт в Сирии, где на протяжении прошлого года ежедневно вынужденными переселенцами или беженцами становились в среднем 42 500 человек.

В докладе отмечается, что за последние пять лет в мире вспыхнули или усилились 15 конфликтов: восемь - в Африке, три - на Ближнем Востоке, один- в Европе (Украина) и три - в Азии.