​Доклад: Около 800 млн. человек в мире страдают от голода

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В мире от голода и недоедания страдают около 795 млн. человек, что на 167 млн. меньше, чем в прошлом десятилетии и на 216 млн. меньше, чем в 1990-1992 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ежегодном докладе "Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире" (SOFI), который в среду был представлен в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме.

В документе, подготовленном совместно ФАО, Международным фондом сельскохозяйственного развития и Всемирной продовольственной программой, отмечается, что 72 из 129 развивающихся стран добились ликвидации абсолютной бедности и голода, задача была закреплена государствами-членами ООН в 2001 году в Целях развития тысячелетия (ЦРТ). Согласно первой задаче Целей (ЦРТ-1) к 2015 году доля голодающего населения в мире должна была сократиться вдвое.

В документе обращается внимание на то, что в 2015 году завершается период международного мониторинга решения задач по борьбе с голодом, предусмотренных ЦРТ. Авторы доклада SOFI указывают, что в развивающихся регионах доля недоедающих в общей численности населения снизилась с 23,3% в 1990-1992 годах до 12,9%. В ряде регионов, таких как Латинская Америка, восточные и юго-восточные районы Азии, Кавказ и Центральная Азия, северные и западные районы Африки, был достигнут быстрый прогресс. Однако в южной части Азии, Океании, Карибском бассейне, а также в южной и восточной Африке, где также отмечался определенный прогресс, темпы борьбы с недоеданием оказались слишком низкими, чтобы обеспечить выполнение задачи ЦРТ-1.

"Голод остается повседневной проблемой почти для 795 миллионов человек в мире, в том числе для 780 миллионов человек в развивающихся регионах. Следовательно, ликвидация голода должна по-прежнему входить в число ключевых задач лиц, принимающих решения на всех уровнях", - заявил гендиректор ФАО Жозе Грациану да Силва.

"Мы действительно можем устранить такое бедствие как голод в течение жизни нашего поколения. Мы должны стать поколением "Нулевого голода". Эта цель должна находиться в центре новой повестки дня в области устойчивого развития, которая будет сформирована в этом году", - подчеркнул Грациану да Силва.