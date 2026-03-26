Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Доклад НАТО: В 2025 году больше всего на оборону потратили США, меньше всего - Черногория

    Потребности стран НАТО в авиационных боеприпасах, дальнобойных ракетах, беспилотниках и системах ПВО в 2025 году составили $145 млрд.

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе генсека НАТО Марка Рютте по деятельности альянса в 2025 году.

    "В настоящее время НАТО работает с союзниками для быстрого и экономически эффективного удовлетворения этих потребностей. Цикл 2026 года будет сосредоточен на решающих боеприпасах для морского боя, средствах разведки, наблюдения, а также отдельных потребностях для сухопутных войск", - отмечается в докладе.

    В докладе отмечается, что наименьшие военные расходы в 2025 году среди стран НАТО были у Черногории - $146 млн или 2% ВВП.

    Самые большие военные расходы были у США - $838,37 млрд (3,19% ВВП), Германии - $105,1 млрд (2,39% ВВП), Великобритании - $79,8 млрд (2,31% ВВП), Франции - $64,6 млрд (2,05% ВВП), Италии - $46,9 млрд (2,01% ВВП) и Канады - $43,8 млрд (2% ВВП).

    При этом все 32 страны НАТО в 2025 году довели свои военные расходы до 2% ВВП и выше, у трех стран они достигли 3,5%.

    В докладе также указывается, что страны НАТО в 2025 году увеличили количество учений и активизировали координацию для обеспечения защиты наиболее важной энергетической инфраструктуры, альянс остается "сосредоточенным на противодействии угрозам в сфере энергетики и обеспечении доступности поставок энергоресурсов и технологий военным силам".

    В документе подчеркивается, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой для безопасности альянса, а для мира и стабильности в евроатлантическом регионе.

    В докладе говорится, что альянс продолжает оказывать поддержку Украине в войне против России: "Помимо оказания оперативной поддержки Украине, НАТО также содействует оборонно-промышленному сотрудничеству между союзниками и Украиной. В 2025 году НАТО разработало план по усилению поддержки украинской промышленности, в том числе путем изучения новых источников инвестиций и способов интеграции украинской промышленности в промышленную экосистему союзников по альянсу".

    Североатлантический альянс (НАТО) Марк Рютте
    NATO hesabatı: 2025-ci ildə müdafiəyə ən çox ABŞ, ən az isə Monteneqro vəsait ayırıb
