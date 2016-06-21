​Доклад: ИГ создала шесть вооруженных формирований за пределами Ирака и Сирии

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) создала шесть действующих вооруженных формирований за пределами территории Ирака и Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе "ИГ и американская политика" Службы проведения исследований Конгресса США, выдержки из которого опубликовала газета The Washington Times.

"ИГ создала за пределами своего плацдарма в Ираке и Сирии по крайней мере шесть действующих армий, которые угрожают странам Африки и Ближнего Востока, а также Афганистану, - говорится в статье. - Вместо ослабления ИГ дает метастазы по всему миру, привлекая волны приспешников в Ливии, Египте, Нигерии, Саудовской Аравии, Йемене и Афганистане. Тот факт, что шесть нерегулярных армий ИГ осуществляют свою деятельность на трех континентах, не говоря уже о различных ячейках в Европе и США, противоречит оптимистичным отчетам администрации Обамы о сдерживании кровожадной группировки".

В докладе подчеркивается, что эти шесть вооруженных формирований "являются не обычными ячейками, а полноценными армиями с тренировочными базами, ракетами класса "воздух-воздух", противотанковым оружием и сотнями, если не тысячами бойцов".

Эксперты также считают, что из-за возникших на Ближнем Востоке конфликтов противостоять террористам становится все труднее. "Взаимосвязанный характер конфликтов и политических кризисов в Ираке, Сирии и других странах, где ИГ осуществляет свою деятельность, затрудняет усилия по решению этой проблемы и устранению угроз, представляемых группировкой", - говорится в докладе.