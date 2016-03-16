Доклад: ИГ потеряло 22% территорий в Сирии и Ираке

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" потеряли контроль над 22% территорий, находившимися под их контролем в Сирии и Ираке за последние 14 месяцев. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS.

По подсчетам экспертов компании, ИГ лишилось за это же время 40% доходов - преимущественно от продажи нефти.

По сравнению с прежней оценкой аналитического агентства, территория, контролируемая так называемым "Исламским государством", уменьшилась на 8%.