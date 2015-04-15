Доходы Путина в 2014 году выросли более чем вдвое

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заработал в 2014 году более 7,65 млн. рублей (более 153 тыс. долларов США) . Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной сегодня на официальном сайте Кремля.

В собственности главы государства указаны земельный участок на 1,5 тыс. кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж (18 кв. м). В пользовании Путина также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Эти же объекты были указаны и в декларации за 2013 год. Вся эта недвижимость находится в России.

Не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом и личный автопарк президента. В его собственности - две раритетных "Волги" (ГАЗ М21 и ГАЗ М-21-Р), а также "Нива" и прицеп "Скиф".

В 2013 году доход президента составлял 3 млн. 672 тыс. 208 рублей (более 73 тыс. долларов США) . Таким образом, в 2014 году его заработок вырос более чем в два раза. Дело в том, что в апреле прошлого года Путин подписал указ, повышающий денежное вознаграждение президенту и премьер-министру России в 2,65 раза. На тот момент их заработок отставал от доходов подчиненных.

Уже в текущем году - с 1 марта - президент распорядился сократить на 10% зарплату себе, председателю правительства и многим другим чиновникам.