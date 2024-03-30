Доходы президента Украины в 2023 году выросли втрое

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила пресс-служба Офиса украинского президента.

Согласно документу, доходы В.Зеленского и членов его семьи составили 12 млн 423 тыс. 008 грн (около $317 тыс. - ред.), в том числе доход от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - 7 млн 455 тыс. 972 грн (более $190 тыс.). Доходы семьи Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн (около $127 тыс.).

Согласно декларации 2022 года, доходы Зеленского и его семьи составляли до 3,692 млн грн (более $94 тыс.).

В Офисе украинского лидера отметили, что увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с восстановлением арендных платежей.